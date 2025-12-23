В московском районе Покровское-Стрешнево обновят улично-дорожную сеть

В рамках проекта будет построено и реконструировано 2,5 км улиц

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Проект строительства и реконструкции 2,5 км улично-дорожной сети на северо-западе Москвы утвердили в столице. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

"Правительство Москвы утвердило проект планировки улично-дорожной сети в районе Покровское-Стрешнево - от Походного проезда до Сходненского тупика. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В рамках проекта будет построено и реконструировано 2,5 км улиц, включая строительство моста через реку Сходню (86 м, две полосы движения в каждом направлении), выполнение реконструкции существующих и устройство новых проездов. Предусмотрена реконструкция кольцевого пересечения Трикотажного проезда и проектируемого проезда № 4060", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также будет возведено здание конечной станции с устройством отстойно-разворотной площадки, а также установлены дополнительные светофорные объекты и современные остановочные павильоны. Для пешеходов обустроят тротуары и наземные переходы.

"Реализация проекта планировки позволит улучшить транспортное обслуживание жилых кварталов района Покровское-Стрешнево, в котором проживают свыше 67 тыс. человек, и обеспечить удобный подъезд к станциям метро и МЦД-2 "Тушинская", - уточнили в мэрии.