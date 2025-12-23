В Ленобласти официально работают два общественных экологических инспектора

В 2026 году планируется больше освещать деятельность этого направления, чтобы привлечь неравнодушных граждан

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Всего два экологических инспектора работают в Ленинградской области на данный момент. Заявок на эту должность в комитет государственного экологического надзора региона поступает очень мало, сообщила председатель комитета Рамила Агаева на экспертной сессии в Торгово-промышленной палате Ленобласти.

Общественными экологическими инспекторами могут быть совершеннолетние граждане РФ. Они на безвозмездной основе осуществляют контроль в области охраны окружающей среды, а также помогают в работе Росприроднадзору и региональным органам власти. В обязанности инспекторов входит направление в надзорные органы материалов о нарушениях экологического законодательства, присутствие на выездных обследованиях этих материалов и при их рассмотрении.

"Наш комитет выдает удостоверения общественным экологическим инспекторам, но почему-то к нам поступает очень мало заявок и людей практически не обращается. Наверное, дело в том, что такая работа жестко регулируется, и любой инспектор должен серьезно отчитываться, понимая ответственность. Вообще наш комитет выдал на данный момент всего два удостоверения", - отметила Агаева.

В большинстве случаев заявки на регистрацию в качестве инспекторов оставляют люди, которые ничего не понимают в экологии и к вопросам охраны окружающей среды не имеют никакого отношения. Они просто хотят иметь удостоверение, а не выполнять свои обязанности.

"От людей, которые неравнодушны к природе, заявки к нам не поступают. Наверное, они могут вести свою общественную деятельность по охране окружающей среды и экологии и без удостоверения. Так сложилось, что вся общественность, увлеченная вопросами экологии, имеет свое основное направление деятельности, и вопрос охраны окружающей среды является скорее хобби. Люди не хотят как-то дополнительно контролироваться, в том числе органом службы экологического надзора", - подчеркнула Агаева.

В комитете всегда ждут желающих на должность общественных инспекторов, потому что эти люди - одни из главных помощников специалистов ведомства. В 2026 году планируется больше освещать деятельность этого направления, чтобы привлечь неравнодушных граждан.