В ГД считают возвращением здравого смысла допуск юных фехтовальщиков до турниров с флагом

Зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов отметил, что авторитет международных спортивных организаций в последние годы лишь снижался

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Допуск Международной федерацией фехтования российских юниоров до турниров с флагом и гимном РФ говорит о возвращении здравого смысла. Такое мнение ТАСС высказал зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов ("Новые люди").

Ранее президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов сообщил ТАСС, что международная федерация допустила российских юниоров до соревнований с флагом и гимном страны.

"Вот и еще в один вид спорта на международном уровне вернулся здравый смысл. Во всяком случае, чиновники начали на него оглядываться. Как уже было неоднократно сказано, недопуск российских спортсменов - самое недальновидное решение, которое только можно было принять", - сказал Хамитов.

Депутат отметил, что авторитет международных спортивных организаций в последние годы лишь снижался. "Может быть, почувствовав это, а может быть, получив некоторую свободу действий, их чиновники начинают возвращать российских атлетов на международную арену. Особенно важно, что снова будет развеваться наш флаг и звучать наш гимн наравне с остальными участниками, - сказал депутат - В этом видится долгожданное возвращение к олимпийским принципам - спорт должен быть вне политики и не разъединять, а объединять самых разных людей".

Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям с национальной символикой как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах.