В Кемеровской области выбрали Киселевск молодежной столицей 2026 года

В 2025 году молодежной столицей региона был Гурьевск

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 23 декабря. /ТАСС/. Город Киселевск выбран молодежной столицей Кузбасса в 2026 году, сообщил губернатор региона Илья Середюк в своем Telegram-канале.

"Киселевск - молодежная столица Кузбасса 2026! Именно этому городу в следующем году предстоит стать событийным центром для наших талантливых ребят. В Кузбассе более 655 тысяч молодых людей. Мы создаем возможности для самореализации и профессионального роста каждого из них: поддерживаем молодых педагогов, врачей и работников культуры; проводим мероприятия, где ребята могут показать себя, поделиться опытом; вводим меры поддержки для молодых семей и талантливой молодежи; создаем условия для профессионального и личностного развития", - написал Середюк.

В 2025 году молодежной столицей региона был Гурьевск, где было проведено более 50 различных акций и мероприятий для молодежи, 14 из них - региональных. Кроме того, в 2025 году в Кузбассе начали работу современные молодежные центры в Кемерове и поселке Верх-Чебула, в 2026 году запланировано открытие такого центра в Гурьевске. Также в рамках проекта "Россия - страна возможностей" свыше 177 тыс. молодых кузбассовцев участвовали в мероприятиях профессионального и личностного развития.

В пресс-службе регионального правительства напомнили, что молодым специалистам и молодым семьям с детьми оказывается поддержка. Так, во всех муниципалитетах начнут работу пункты проката вещей первой необходимости для новорожденных, первый уже открылся в Кемерове. Со следующего года студенческим семьям при рождении ребенка будут единовременно выплачивать по 200 тыс. рублей. Будущим мамам-студенткам всех форм обучения при постановке на учет по беременности будет предоставляться единовременная выплата в размере не менее 100 тыс. рублей.