В Москве уволят из школы педагога, ударившего учащегося по лицу

Директор учебного заведения напомнил, что подобный поступок совершенно недопустим и противоречит этическим и педагогическим нормам

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Учительницу школы № 1747 в районе Митино уволят после того, как она ударила по лицу учащегося. Об этом ТАСС сообщила директор школы Марина Сотникова.

Ранее Telegram-канал "Осторожно, новости" сообщил, что педагог дала пощечину 10-летнему мальчику с инвалидностью и диабетом, у которого произошел конфликт с другим учеником.

"Подобный поступок совершенно недопустим и противоречит этическим и педагогическим нормам. Школа не потерпит насилия в своих стенах. Мы провели встречу с семьей, принесли извинения и начали внутреннее расследование. После его завершения педагог будет уволен", - сказала директор.

Сотникова уточнила, что инцидент произошел 19 декабря.