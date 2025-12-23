В Сухуме зажглась главная елка Абхазии

С 23 декабря и вплоть до Рождества у главной елки будут проходить новогодняя ярмарка, открыты фудкорты, палатки с различными угощениями

Редакция сайта ТАСС

СУХУМ, 23 декабря. /ТАСС/. Главная елка Абхазии зажглась торжественно на площади Свободы в Сухуме, передает корреспондент ТАСС с места.

"В Сухуме в этом году главная елка страны высотой в 30 метров, т.е. на 12 метров выше предыдущей. И игрушки на ней, и светодиодный материал - все новое и необычное, и все ради того, чтобы сделать праздник запоминающимся", - сказали ТАСС в столичной мэрии. После того, как зажгли главную елку, к собравшимся с поздравлениями обратился глава Сухума Тимур Агрба и пожелал всем жителям столицы и Абхазии мира и добра.

Как сообщил ведущий праздничного концерта Алхас Манаргия, в 2025 году решением мэра Сухума первому ребенку, родившемуся в сухумском родильном доме, подарят не 100 тыс. рублей, как раньше, а 200 тыс. рублей, при этом оба родителя должны быть прописаны в Сухуме.

С 23 декабря и вплоть до Рождества у главной елки будут проходить новогодняя ярмарка, открыты фудкорты, палатки с различными угощениями. И как никогда, лавочек и столов на площади много, чтобы люди могли прийти и отдыхать. Ежедневно около елки будет работать кинотеатр под открытым небом, а на сцене будут проходить концерты и дискотеки. В новогоднюю ночь небо озарит красочный фейерверк.

Столичная мэрия украсила не только площадь Свободы, но и другие районы города - на въезде и выезде из города установлена инсталляция, в Новом районе, Синопе и других частях столицы установлены елки, организованы развлекательные мероприятия. Большой вклад внесли в оформление города и владельцы торговых и иных объектов, украсив их.

Для самых маленьких предусмотрены концерты и спектакли в красочно оформленном парке им. Тараса Шамба. Там установлена елка, и с 24 по 30 декабря там будут проходить предновогодние музыкальные мероприятия с участием Снегурочки и Деда мороза, других сказочных персонажей.

Новогоднее настроение ощущается во всех уголках Абхазии - каждый город и район старается выглядеть краше, везде стоят большие украшенные елки, вокруг которых в новогоднюю ночь соберутся жители, чтобы провести старый год и встретить новый.

Улицы и площади городов украшены гирляндами, и даже в селах люди украсили свои дома, дворы, и везде чувствуется приближение Нового года.