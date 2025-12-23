В Северной Осетии ограничили использование пиротехники с конца декабря по начало января

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 декабря. /ТАСС/. Ограничения на использование пиротехники введут в Северной Осетии с 25 декабря по 11 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"Указом главы Северной Осетии Сергея Меняйло для граждан и организаций будут введены ограничения на использование пиротехники с 25 декабря по 11 января", - сказал собеседник агентства.

Пиротехнику запрещено применять в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения. Исключение составят объекты, где необходимо применение специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов, для которых разработан комплекс дополнительных инженерно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Также запрещено использование пиротехники на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи. Запрещено и использование петард на кровлях, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий.