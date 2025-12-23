В Петербурге попросили повысить транспортную доступность онкоцентров в Песочном

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Региональный штаб Народного фронта в Санкт-Петербурге обратился к губернатору города с просьбой ускорить решение проблемы транспортной доступности поселка Песочный, где расположены сразу несколько онкоцентров. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила руководитель петербургского отделения ОНФ Екатерина Кондратьева.

В Песочном расположены НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова, Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени академика А. М. Гранова и Онкологический центр имени Н. П. Напалкова. Вопрос транспортной доступности учреждений на пресс-конференции поднял директор центра имени Н. П. Напалкова Владимир Моисеенко - он является сопредседателем штаба Народного фронта в Петербурге. "Очень много обращений со стороны пациентов, которые приезжают. Это, мне кажется, требует самого серьезного вмешательства Общероссийского народного фронта, потому что ситуация приближается к коллапсу, особенно в пик визитов пациентов", - сказал он.

"Мы совместно с Владимиром Михайловичем (Моисеенко - прим. ТАСС) подготовили обращение, которое мы уже направили губернатору с просьбой <…> по возможности ускорить решение этих вопросов, привлечь профильные комитеты. Будем снова и снова поднимать эту проблему", - отметила Кондратьева.

В ближайшее время улучшению транспортной обстановки в районе онкокластера послужит завершение строительства парковки для сотрудников на 350 автомобилей, отметил Моисеенко. "В январе или феврале будет сдана парковка для сотрудников нашего центра", - уточнил он.

Еще одним важным событием станет открытие общежития для сотрудников онкоцентра, которое запланировано на первый квартал 2026 года, указал Моисеенко. "На сегодняшний день ситуация очень серьезная с кадрами - и со средним персоналом, и с врачебным персоналом. <…> У нас будет возможность привлечь тогда специалистов из других регионов, потому что жилье в Санкт-Петербурге, <…> мне кажется, отчасти позволит решить проблему", - отметил он.