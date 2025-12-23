Все 87 снежных барсов России получили "паспорта" в первом каталоге

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Первый в России каталог снежных барсов представили в Национальном центре "Россия" в рамках проекта "Платформа будущего: 100 проектов России. Экология". Все 87 ирбисов получили "паспорта", сообщает пресс-служба Росзаповедцентра Минприроды России.

"Это уникальное издание, содержащее "паспорта" всех 87 особей, зафиксированных фотоловушками в республиках Алтай, Тыва, Бурятия и Красноярском крае во время первого всероссийского учета снежного барса. В него вошли истории, фотоматериалы и данные о характерах всех известных ученым диких ирбисов, а также информация о животных, содержащихся в зоопарках страны", - заявил председатель попечительского совета межрегиональной ассоциации "Ирбис" Али Узденов, чьи слова приводятся в сообщении.

Кроме того, в декабре 2025 года ассоциация совместно с медиахолдингом МАЕР запустила всероссийскую информационную кампанию в поддержку снежного барса. В 2026 году ассоциация планирует издание энциклопедии о снежном барсе.

"В 23 регионах страны на крупных медиафасадах и цифровых экранах размещаются материалы об ирбисе, что уже сейчас позволяет привлечь внимание миллионов людей к проблеме исчезновения снежного барса в России. Кампания также включает в себя интерактивную образовательную викторину, распространяемую в общественных пространствах", - рассказал генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.