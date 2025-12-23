В Тамбове после реконструкции открыли мемориал "Вечная Слава"

На обновленный монумент вернули Вечный огонь

Редакция сайта ТАСС

ТАМБОВ, 23 декабря. /ТАСС/. Мемориал "Вечная Слава" на Соборной площади Тамбова открылся после масштабной реконструкции. Вечный огонь был торжественно возвращен на обновленный монумент, передает корреспондент ТАСС.

"В этом году мы праздновали 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Этот год президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным был объявлен Годом защитника Отечества. И именно в этом году мы взяли на себя обязательство выполнить реставрационные работы на этом памятном месте. Вечный огонь - это символ памяти великого подвига нашего Отечества, нашего воинства. И мы, благодарные потомки, свои обещания выполнили", - сказал на церемонии глава региона Евгений Первышов.

Право зажечь Вечный огонь на монументе было предоставлено ветерану Великой Отечественной войны Серафиму Жмылеву, а также участникам специальной военной операции Андрею Руденко и Денису Воротникову.

В ходе реконструкции были отремонтированы четыре колонны мемориала, восстановлены облицовочные панели кольца и переложены блоки постамента. Была полностью восстановлена разрушенная за десятилетия система водоотведения, предусмотренная оригинальным проектом 1970 года. Кроме того, объект оснастили новой архитектурно-художественной подсветкой: теперь кольцо памятника подсвечивается в цветах российского триколора. Также отреставрированы 14 тумб с землей из городов-героев, расположенных рядом с монументом.

Мемориал "Вечная Слава" был открыт 8 мая 1970 года, в канун 25-летия Победы. Тогда Вечный огонь был доставлен к монументу с Могилы Неизвестного Солдата в Москве Героем Советского Союза Василием Сенько. Авторами проекта являются архитектор Александр Куликов и конструктор Михаил Столер. Комплекс, символизирующий торжество жизни над смертью, до настоящей реставрации ни разу не подвергался капитальному ремонту.