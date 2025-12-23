Соцфонд и Народный фронт объединяют усилия в помощи участникам СВО

Они заключили соглашение, направленное на развитие совместной работы

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Социальный фонд России и Народный фронт заключили соглашение, направленное на развитие совместной работы по поддержке участников специальной военной операции и их семей. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда.

"Социальный фонд активно участвует в инициативах по поддержке фронта, которые проходят в рамках всероссийских и региональных акций. В этой работе нам важно объединять усилия с такими единомышленниками как Народный фронт. Это поможет и в реализации той работы, которую фонд постоянно ведет по поручениям президента, лидера Народного фронта", - отметил глава Социального фонда Сергей Чирков, слова которого приводятся в сообщении.

Партнеры объединят усилия для решения задач по обеспечению участников СВО средствами реабилитации, оформлению социальных выплат и поддержке семей военнослужащих, уточнили в ведомстве.