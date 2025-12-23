В центре Москвы временно перекрывали движение транспорта

Ограничения распространялись на Боровицкую площадь и на улицу Тверская перед Моховой

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Движение автомобильного транспорта было временно ограничено на Боровицкой площади и на Тверской улице в центре Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение временно закрыто: на Боровицкой площади и на улице Тверская перед улицей Моховая. Объезд возможен по Садовому кольцу", - говорится в сообщении.

Позднее в ведомстве сообщили о восстановлении движения.

В новость внесены изменеия (20:42 мск) - добавлена информация о восстановлении движения.