В центре Москвы временно перекрывали движение транспорта
Редакция сайта ТАСС
16:41
обновлено 17:43
МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Движение автомобильного транспорта было временно ограничено на Боровицкой площади и на Тверской улице в центре Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Движение временно закрыто: на Боровицкой площади и на улице Тверская перед улицей Моховая. Объезд возможен по Садовому кольцу", - говорится в сообщении.
Позднее в ведомстве сообщили о восстановлении движения.
В новость внесены изменеия (20:42 мск) - добавлена информация о восстановлении движения.