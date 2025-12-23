Тутта Ларсен запустила проект о волонтерах Донбасса

Цикл из 10 фильмов уже доступен в социальных сетях

Редакция сайта ТАСС

МАРИУПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Журналист, теле- и радиоведущая Тутта Ларсен запустила проект "Рожденные сердцем", посвященный волонтерскому движению. Это цикл фильмов о тех, кто помогает военным и гражданским в зоне СВО, сообщили в PR-отделе проекта.

"В рамках этого вдохновляющего проекта она сняла 10 документальных фильмов, рассказывающих о людях, которые каждый день безвозмездно помогают нуждающимся. В центре внимания - реальные герои, чьи поступки становятся пусть небольшими, но все же подвигами, способствующими сохранению и продлению жизни других", - отметили участники проекта.

Героями ее проекта стали врачи, волонтеры, священники, режиссеры, операторы, строители, художники, поэты, музыканты и парикмахеры. Всех объединяет участие в волонтерском движении. У каждого цикла документальных фильмов уникальные история и сюжет.

"В наших сюжетах мы показываем не только работу профессиональных благотворительных фондов, где все давно налажено и учитываются реальные потребности подопечных, но и рассказываем о героях, занимающихся "тихой" благотворительностью. Часто этими людьми оказываются наши соседи или коллеги. А иногда это - известные артисты, которые не стремятся к публичности", - отмечает Тутта Ларсен.

В PR-отделе рассказали, что над проектом работали весь 2025 год. Съемки проходили в ЛНР, ДНР и Москве. Цикл из 10 фильмов уже доступен в социальных сетях.