Губернатор Рязанской области призвал отказаться от фейерверков в праздники

Павел Малков отметил, что салюты часто запускают в неподходящих местах, люди получают травмы

Редакция сайта ТАСС

РЯЗАНЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Губернатор Рязанской области Павел Малков призвал жителей отказаться от новогодних фейерверков. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Сейчас не самое подходящее для салютов время, все должны это понимать. Поэтому мы не будем проводить их официально. Призываю жителей региона отказаться от фейерверков. Зачастую их запускают в неподготовленных местах, бывают травмы, а всего этого хотелось бы избежать", - цитирует слова Малкова пресс-служба.

При этом отмечается, что в рамках проекта "Рязань - новогодняя столица России" запланированы разнообразные мероприятия в праздничных локациях. Все оперативные службы будут работать в режиме повышенной готовности.