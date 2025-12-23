Le Temps: Швейцария с 2022 года депортировала более 100 украинских беженцев

ЖЕНЕВА, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Швейцарии с начала СВО депортировали более сотни граждан Украины, в том числе пятерых преступников, осужденных в конфедерации. Об этом сообщила швейцарская газета Le Temps со ссылкой на данные Государственного секретариата по миграции (SEM).

По этим сведениям, 89 депортированных были высланы за пределы ЕС, восемь - в страны Евросоюза, Исландию или Норвегию, еще пятеро - на Украину. В ведомстве уточнили, что возвращенные на Украину лица были высланы спецрейсом для "украинских преступников, осужденных в Швейцарии".

Ранее в Швейцарии приняли решение с 1 ноября предоставлять защитный статус S, дающий право на пребывание в конфедерации и получение помощи от государства только тем гражданам Украины, которые в последнее время проживали на территориях, охваченных боевыми действиями. В правительстве также приняли решение не отменять действие статуса защиты S для украинских беженцев до 4 марта 2027 года вслед за соответствующей мерой Евросоюза, принятой в июне.

Введенный Берном в марте 2022 года статус S предусматривает право пребывания в Швейцарии в течение года с возможностью ежегодного продления, а также право на работу с разрешения кантональных властей. Дети украинских граждан со статусом S могут получать в Швейцарии образование. Согласно данным за 22 декабря 2025 года, в конфедерации проживают более 71 тыс. украинцев со статусом защиты S.