Джекпот национальной лотереи США Powerball достиг $1,7 млрд

Крупнейший в истории лотереи Powerball джекпот в размере $2,04 млрд был разыгран 7 ноября 2022 года

НЬЮ-ЙОРК, 23 декабря. /ТАСС/. Джекпот одной из самых популярных американских лотерей Powerball вырос до $1,7 млрд. Об этом сообщается на сайте розыгрыша.

22 декабря очередной тираж лотереи не выявил победителя, после чего джекпот Powerball вырос. Отмечается, что победитель может быть объявлен уже 24 декабря, когда состоится следующий розыгрыш.

Крупнейший в истории лотереи Powerball джекпот в размере $2,04 млрд был разыгран 7 ноября 2022 года. Победителем тогда стал житель Калифорнии Эдвин Кастро, который после уплаты налогов на руки получил чуть менее $1 млрд.