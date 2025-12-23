В СПбПУ открылась лаборатория термической обработки металлов

В числе установленного оборудования есть муфельные нагревательные печи и металлографические микроскопы

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Лаборатория термической обработки металлов и сплавов открылась при содействии компании "Северсталь" в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого. Она оснащена современным металловедческим оборудованием, позволяющим проводить полный цикл учебных и исследовательских работ, сообщила пресс-служба университета.

"Развитие инженерного образования - один из ключевых приоритетов для компании в части работы с молодыми талантами. Нам важно, чтобы будущие специалисты осваивали технологии не только в теории, но и на практике, работая на современном оборудовании. Открытие обновленной лаборатории термической обработки - это вклад в качество подготовки инженеров и в устойчивое развитие отрасли в целом", - привели в пресс-службе слова генерального директора дивизиона "Северсталь российская сталь" и ресурсных активов Евгения Виноградова.

В числе установленного оборудования - муфельные нагревательные печи, универсальные и микротвердомеры, металлографические микроскопы. Это дает студентам возможность работать с технологиями, максимально приближенными к промышленным условиям, и получать практические навыки, востребованные на производстве.

На модернизацию лаборатории термической обработки "Северсталь" направила 11,4 млн рублей, и еще 2 млн рублей - на закупку оборудования и современной лабораторной мебели. Общий объем инвестиций "Северстали" в развитие образовательной инфраструктуры СПбПУ в этом году составил 20,9 млн рублей, включая 9,5 млн рублей, направленных на ремонт и брендирование учебных аудиторий для студентов.

Инфраструктура лаборатории также будет активно использоваться в рамках мультитрековой модели подготовки инженеров в области металлургии и материаловедения, разработанной СПбПУ совместно с "Северсталью". Первый набор по программе состоялся в сентябре 2025 года.

История взаимоотношений

Сотрудничество "Северстали" и СПбПУ продолжается более десяти лет и включает совместные образовательные программы, развитие лабораторной и научной базы, реализацию НИОКР и подготовку молодых специалистов, многие из которых в дальнейшем выбирают карьеру в компании. В 2024 году для лаборатории СПбПУ компания передала на безвозмездной основе VR-тренажеры для реализации образовательного процесса.