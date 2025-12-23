В Смоленской области заключили более 1,3 тыс. целевых договоров на обучение в 2025 году

Наибольшее количество - в сферах промышленности, здравоохранения, транспорта и дорожного хозяйства, а также образования

СМОЛЕНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Свыше 1,3 тыс. договоров на целевое обучение в учреждениях среднего профессионального образования (СПО) заключили в Смоленской области в 2025 году. Этот результат позволил региону занять вторую позицию в общероссийском рейтинге по целевому приему в колледжи и техникумы, сообщил глава региона Василий Анохин.

"В 2025 году заключено более 1 300 договоров на целевое обучение по программам СПО. Наибольшее количество - в сферах промышленности, здравоохранения, транспорта и дорожного хозяйства, а также образования. Более 3 100 целевиков уже обучаются по программам среднего профессионального образования", - сообщил губернатор по итогам всероссийского совещания руководителей органов образования.

По словам Анохина, по итогам 2025 года регион занял второе место в России по количеству заключенных договоров на целевое обучение в учреждениях среднего профессионального образования. "Создаем все необходимые условия, чтобы молодежь могла реализовать свои способности и построить успешную карьеру в Смоленской области. Этот результат - убедительное подтверждение правильности выбранного нами курса в сфере подготовки кадров", - подчеркнул глава региона.

В рамках федеральной программы "Профессионалитет" в области уже создано пять отраслевых образовательных кластеров. В 2026 году появится еще один - педагогический, что позволит усилить подготовку кадров для системы образования.