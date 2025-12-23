Экс-депутату Мосгордумы Круглову продлили арест до конца февраля

Адвокат обвиняемого Наталия Тихонова отметила, что в ходе рассмотрения вопроса о продлении меры пресечения суд проигнорировал ряд доводов защиты

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему депутату Мосгордумы от партии "Яблоко" Максиму Круглову до 28 февраля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы от 23 декабря 2025 года удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Круглова Максима Сергеевича, обвиняемого в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) сроком на два месяца - до 28 февраля", - сказали в пресс-службе.

Адвокат Круглова Наталия Тихонова в беседе с ТАСС отметила, что в ходе рассмотрения вопроса о продлении меры пресечения суд проигнорировал ряд доводов защиты. "Кроме этого, в зал заседаний не пустили слушателей, в том числе родителей Круглова", - отметила защитник.

Круглову предъявлено обвинение по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Ранее СК сообщал, что в ходе допроса мужчина не признал вину. В апреле 2022 года Круглов публично распространил в Telegram-канале под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ против мирного населения Украины.