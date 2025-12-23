На строительство очистных сооружений в Тырныаузе дополнительно направят 157 млн рублей

Система будет иметь производительность 10 тыс. куб. м. в сутки

НАЛЬЧИК, 23 декабря. /ТАСС/. Свыше 157 млн рублей дополнительно направят на строительство очистных сооружений в высокогорном городе Тырныаузе в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили на заседании парламента КБР, передает корреспондент ТАСС.

"Бюджетные ассигнования Министерству строительства и ЖКХ КБР увеличены в связи с переносом с 2027 года на 2026 год строительства очистных сооружений в городе Тырныаузе в размере 157,8 млн рублей", - рассказала на встрече министр финансов региона Елена Лисун.

Строительство крупных очистных сооружений в высокогорном городе Тырныаузе в Эльбрусском районе КБР началось в 2024 году. Объект переходящий, его реализация рассчитана на несколько лет. Изначально завершение было запланировано на 2027 год. Система будет иметь производительность 10 тыс. куб. м. в сутки.

В Тырныаузе проживает более 22 тыс. человек. Последний раз канализационные системы здесь ремонтировали в 1970-х годах. Новый комплекс очистных сооружений будет удалять все виды загрязнений из сточных вод.