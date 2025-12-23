Минпросвещения хочет ввести профильное испытание для абитуриентов педвузов

Это планируется сделать в 2027 году

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Министерство просвещения России планирует ввести с 2027 года профильное вступительное испытание для абитуриентов педагогических вузов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на слова его главы Сергея Кравцова.

"Планируем, что с 2027 года при поступлении в педвузы ребята будут проходить профильное вступительное испытание. Эта мера позволит готовить мотивированных учителей-предметников и повысит качество естественно-научного образования. Отмечу, что педагогические направления подготовки остаются одними из самых востребованных среди абитуриентов. Молодые люди осознают, что благодаря качественному образованию, основанному на практико-ориентированных программах, они будут востребованы на рынке труда. Так, начиная со второго курса студенты педвузов проходят обязательную педагогическую практику в детских лагерях и школах", - приводятся в сообщении слова министра.

Он добавил, что в список педвузов России по наибольшему трудоустройству по специальности вошли Глазовский государственный инженерно-педагогический университет имени В. Г. Короленко, Томский государственный педагогический университет, Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, Шадринский государственный педагогический университет и Уральский государственный педагогический университет.