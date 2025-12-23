Пик ночного мороза в Москве придется на период с полуночи до 03:00 мск

Температура может опуститься до минус 19 градусов

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Пик мороза предстоящей ночью в Москве придется на период с полуночи до 03:00 мск. Такие данные озвучили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Как ожидается, в период с полуночи до 03:00 мск ожидается усиление мороза до минус 16 градусов, затем в период с 03:00 до 06:00 мск возможно повышение температуры до минус 14 градусов", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что предстоящая ночь, скорее всего, станет самой холодной в столице с начала календарной зимы и за весь текущий осенне-зимний период. При этом на территории Московской области мороз может окрепнуть предстоящей ночью до минус 19 градусов.

В течение среды, 24 декабря, в столичном регионе ожидается небольшой, местами умеренный снег при температуре воздуха от минус 7 до минус 5 градусов, по области от минус 9 до минус 4 градусов. Ветер будет дуть западный со скоростью 6-11 м/с, а на дорогах местами сохранится гололедица.

Самой холодной в Москве с начала календарной зимы стала ночь с 22 на 23 декабря, когда столбики термометров в городе опустились до минус 10,7 градуса. В Подмосковье, как ранее отметили ТАСС в Гидрометцентре РФ, самая низкая температура воздуха была зафиксирована в Дмитрове - минус 13,3 градуса, из-за чего ночь на территории области стала одной из самых холодных.