В депприроды сочли маловероятным нахождение клещей на новогодних елях

что в холодное время года клещи впадают в состояние анабиоза, сообщил начальник отдела мониторинга биоразнообразия Азамат Кунафин

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Понятия "хвойный клещ" не существует, а вероятность встретить клеща на новогодней елке дома крайне мала, сообщил ТАСС начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.

Ранее в соцсетях распространились сообщения о нахождении на деревьях, купленных в дом к Новому году, хвойных клещей.

"В лесных экосистемах обитают различные представители животного мира. Среди них есть несколько видов клещей, которые относятся к паукообразным. Называть их "хвойными клещами" не следует, в научной терминологии такого понятия не существует", - сказал Кунафин, добавив, что нахождение клещей на елях маловероятно.

Он уточнил, что в холодное время года клещи впадают в состояние анабиоза и выбирают для зимовки различные укрытия: лесную подстилку, опавшие листья, мох, кору деревьев или участки под снегом в высокой траве. "Теоретически они могут использовать и трещины в коре хвойных деревьев, однако у молодых хвойных такие трещины встречаются крайне редко", - уточнил Кунафин.