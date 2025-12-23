Патриотический проект КБР "Династии героев" поддержали 17 регионов РФ

В финал прошли 200 юношей и девушек

Редакция сайта ТАСС

© Нуржан Кубадиева/ ТАСС

НАЛЬЧИК, 23 декабря. /ТАСС/. Патриотический проект "Династии героев" для детей участников СВО, инициированный главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым, поддержали 17 российских регионов. Встреча руководителя региона, участников проекта "Династии героев", их наставников и организаторов прошла в республиканском Доме молодежи, они представили главе КБР свои проекты, которые посвящены участникам специальной военной операции, передает корреспондент ТАСС.

"Мы запустили этот проект в 2024 году для сопровождения наших детей участников специальной военной операции и оказания им помощи при выборе профессии. Он сразу вошел в число лучших практик страны, рекомендованных к применению во всех субъектах России. Проект получил поддержку Росмолодежи, а его география расширилась до 17 регионов страны", - рассказал глава КБР.

Второй сезон проекта "Династии героев", организованный "Движением первых" и региональным Министерством по делам молодежи, прошел в республике в три этапа. Изначально для участия в нем было подано более 5 тыс. заявок. Из них выбрали 500 человек, которые представили свои исследовательские работы по теме "История Героя". А в финал прошли 200 юношей и девушек. Они стажировались в различных организациях КБР - от прокуратуры до детской больницы. Встреча с Казбеком Коковым стала завершением проекта 2025 года.

Адаптационно-профориентационный проект "Династии героев" заработал в республике в 2024 году. Его участники - дети ветеранов и участников специальной военной операции. Старшеклассникам помогают определиться с профессией и суметь реализовать себя. В течение нескольких месяцев они учились коммуникабельности, работе в команде, выезжали на профориентационные встречи в различные учреждения, встречались с руководителями, которые выступили в роли наставников.