В Северной Осетии участники СВО начнут работать советниками в школах и техникумах

В обязанности советников по военно-патриотическому воспитанию будет входить руководство патриотическими клубами, проведение различных мероприятий, работа с допризывной молодежью, кураторство музеев и юнармейских отрядов

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 декабря. /ТАСС/. Участники спецоперации впервые в стране начнут работать советниками по военно-патриотическому воспитанию в школах и ссузах Северной Осетии. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

"По моему поручению с февраля 2026 года в школах и ссузах Северной Осетии начнут работать советники по военно-патриотическому воспитанию из числа участников специальной военной операции. Мы запускаем новый системный проект, которому нет аналогов в России", - говорится в сообщении.

По словам Меняйло, данная инициатива решает сразу две важнейшие задачи. Первая: поддержка участников СВО, их трудоустройство, социализация и интеграция в общественную жизнь. Вторая: формирование у школьников и студентов прочных ценностных ориентиров на основе патриотизма и уважения к стране.

В обязанности советников по военно-патриотическому воспитанию будет входить руководство патриотическими клубами, проведение различных мероприятий, работа с допризывной молодежью, кураторство музеев и юнармейских отрядов.

"Наши ребята через многое прошли и являются настоящими патриотами. Их опыт, знания и активная гражданская позиция смогут внести существенный вклад в становление правильных ценностей у молодежи. Северная Осетия всегда умела сочетать уважение к героическому прошлому с ответственным взглядом в будущее - и эта работа будет продолжена", - отметил Меняйло.