Тульские власти ввели новый формат обсуждения с активистами ТОС вопросов развития районов

В первой встрече участвовало порядка 500 представителей ТОС Тулы, Алексина, Заокского и Щекинского районов, Дубенского округа, рабочего проселка Новогуровский

Редакция сайта ТАСС

ТУЛА, 23 декабря. /ТАСС/. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев написал в Telegram-канале о начале цикла встреч с активистами территориального общественного самоуправления (ТОС) для обсуждения вопросов развития районов, отдельных сельских территорий.

"Сегодня перед встречей у каждого была возможность получить консультации у руководителей федеральных и региональных органов власти. Эта встреча - новый формат. Она первая, но не последняя. В следующем году проведем еще три", - написал Миляев.

В первой встрече участвовало порядка 500 представителей ТОС Тулы, Алексина, Заокского и Щекинского районов, Дубенского округа, рабочего проселка Новогуровский. За 3,5 часа губернатор ответил на более чем 50 вопросов, обсудил с активистами, в частности, темы поддержки бойцов, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, строительства и ремонта дорог, объектов ЖКХ, образования и спорта. Он подчеркнул, что к 2030 году в каждом муниципалитете региона будет установлен как минимум один физкультурно-оздоровительный комплекс.

В ходе встречи Миляев предложил выбрать из числа старост и председателей ТОС своего общественного помощника по вопросам развития сельских территорий. Также предложил создать в Корпоративном университете областного правительства обучающий курс для активных жителей региона, им расскажут о возможностях участия в муниципальных, региональных и других программах. "Вы находитесь на передовой, общаетесь с людьми, отвечаете на их вопросы, отражаете их интересы, выслушиваете проблемы. Наша задача, чтобы мы слышали вас, а вы - нас", - отметил Миляев.

О взаимодействии с ТОС

В Тульской области, по данным пресс-службы, работает почти 1,2 тыс. старост и более 500 руководителей ТОС, вместе жителями они участвуют в реализации различных региональных программ. Так, с 2011 года действует проект "Народный бюджет", в рамках которого жители сами решают, что необходимо для благоустройства их двора, улицы, поселка. За прошедшее время реализовано более 5,5 тысячи инициатив, только в 2025 году поддержку на сумму более 620 млн рублей получили 220 проектов, большую часть из них предложили сельские старосты и руководители ТОС.

На основе обращений и встреч с жителями в 2024 году в регионе сформировали масштабный проект "Наш район", по которому в 2025 году приступили к ремонту подъездов к сельским населенным пунктам, объектов водоснабжения, установке модульных культурно-досуговых центров, отметили в пресс-службе. Кроме того, ежегодно в области проводят конкурс инициативных проектов сельских старост и руководителей ТОС, объем финансирования - 50 млн руб. В 2025 году благоустроили 21 объект, в том числе детские, спортивные и многофункциональные площадки, зоны досуга, отдыха.