В РПЦ предложили запретить эксперимент по онлайн-продаже энергетиков и алкоголя

Это приведет к снижению контроля за оборотом этой продукции в РФ, считает председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Разрешение онлайн-продажи энергетиков, табака и алкоголя приведет к снижению контроля за оборотом этой продукции в РФ, поэтому запуск соответствующего эксперимента стоит запретить. Такое мнение выразил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

Центр биометрических технологий вместе с партнерами планирует запустить пилотный проект по онлайн-продаже товаров 18+ с использованием биометрической идентификации. Также о планах запустить эксперимент по продаже российского вина через маркетплейсы во втором-третьем кварталах 2026 года сообщал замминистра цифрового развития РФ Олег Качанов.

"Онлайн-торговля такими товарами (энергетиками, сигаретами и алкоголем - прим. ТАСС) должна жестко контролироваться, и вся продажа такой продукции должна быть только в офлайне, поскольку биометрическая система защиты не может исключить злоупотребления по продаже продукции с ограниченным доступом", - отметил иерей, который выступил на организованной Патриаршей комиссией со вопросам семьи, защиты матери детства видеоконференции "Онлайн-продажа энергетиков, алкоголя и табака как угроза традиционным ценностям, здоровью нации и государственной политике. Вейпы как долгосрочный риск для национальной демографической политики".

По мнению Лукьянова, "от старта эксперимента по продажам таких товаров в первую очередь пострадают несовершеннолетние, молодежь, молодые родители с детьми". "В связи с этим предлагаем ввести запрет на проведение эксперимента по онлайн-продаже вредных товаров в федеральный закон "О платформенной экономике в РФ", - резюмировал он.

Представитель РПЦ выразил мнение, что "организация продажи с помощью биометрии, а также усиление роли маркетплейсов приведет в итоге к ослаблению, а возможно и утрачиванию роли государства в данной сфере по контролю за оборотом продукции".