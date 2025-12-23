ТАСС: аэропорт Анкары продолжает работу

СМИ сообщали, что аэропорт столицы Турции и контролируемое им воздушное пространство закрыты после крушения самолета

Редакция сайта ТАСС

Международный аэропорт Анкары Эсенбога © thomas koch/ Shutterstock/ FOTODOM

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Международный аэропорт Анкары продолжает принимать и отправлять рейсы. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах.

Ранее СМИ сообщили, что аэропорт столицы Турции и контролируемое им воздушное пространство закрыты после крушения самолета. "Аэропорт работает, только что прибыл рейс из Багдада, отправлен рейс в Баку, на подлете несколько самолетов местных маршрутов", - сказал собеседник агентства.

По данным МВД Турции, на борту самолета Falcon 50, связь с которым была потеряна после вылета из аэропорта Анкары, находились пять человек. "Сегодня вечером в 20:10 по местному времени (совпадает с московским) из аэропорта Эсенбога в Анкаре вылетел самолет Falcon 50 с бортовым номером 9H-DFJ, направлявшийся в Триполи. На его борту находились пять человек, в том числе начальник генштаба ливийской армии Мухаммед аль-Хаддад. В 20:52 связь с самолетом была потеряна. От [экипажа] самолета поступило сообщение о вынужденной посадке в районе Хаймана, впоследствии связь с ним восстановить не удалось", - написал глава МВД Али Ерликая в X.