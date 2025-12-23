Орешкин: в НЦ "Россия" пройдет первый форум экспертов Открытого диалога

Мероприятие соберет специалистов со всего мира в январе 2026 года, сообщил заместитель главы администрации президента России

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Первый экспертный форум Открытого диалога в Национальном центре (НЦ) "Россия" планируют провести 30 января 2026 года. Об этом 23 декабря заявил заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин во время подведения итогов международного формата, рассказав о планах на следующий год.

"Инициатива Открытого диалога шаг за шагом набирает обороты. Число авторов и экспертов превысило 3 000 человек из 102 стран мира, говорящих на 18 языках. Все они вносят вклад в формирование видения будущего и глобального развития мира. Сейчас идет сбор эссе на второй Открытый диалог, который становится ежегодным и будет проходить в апреле. Мы видим большой интерес со стороны участников, по их просьбам срок приема работ продлен до 30 января следующего года", - приводятся слова Орешкина на сайте НЦ "Россия".

Как отмечается, прием эссе ведется по четырем трекам: инвестиции в человека, инвестиции в технологии, инвестиции в связанность и инвестиции в среду. Кроме того, 30 января 2026 года в пространстве центра запланировано проведение первого форума экспертов Открытого диалога. Мероприятие соберет специалистов со всего мира по целому ряду направлений, а участники обсудят инициативы и предложения авторов эссе. Основное мероприятие Открытого диалога состоится в апреле 2026 года.

"Это мероприятие станет традиционным ежегодным событием. Его задача - каждый год расширять Открытый диалог, вовлекать больше людей, усиливать горизонтальные связи между теми, кто хочет позитивно влиять на изменение своих стран и на изменение мира в целом. Это широкая дискуссия, которая обязательно состоится в следующем году, и я уверен, что она будет еще более успешной по сравнению с тем уровнем, который был достигнут в 2025 году", - отметил Орешкин.