Кабмин обсудит дополнительные выходные для пострадавших от ЧС

Правительство также рассмотрит законопроект о комплексном совершенствовании мер противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Правительство России на очередном заседании обсудит возможность предоставления пострадавшим при природной или техногенной чрезвычайной ситуации права на дополнительный оплачиваемый выходной и пятидневный неоплачиваемый отпуск.

Кроме того, члены правительства обсудят субсидии Мурманской области на софинансирование расходов при стабилизации ситуации в ЖКХ и выделение денег бюджетам регионов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан. Будет обсуждаться и выделение денег Росавтодору на строительство участка дороги в обход Саратова.

Речь пойдет и о возмещении российским организациям затрат на строительство судов рыбопромыслового флота на верфях Дальневосточного федерального округа и банкам, международным финансовым организациям и госкорпорации ВЭБ.РФ денег, которые они недополучили по льготным кредитам для товаропроизводителей.

На заседании обсудят и субсидии Российскому фонду технологического развития для стимулирования деятельности в сфере промышленности. Проект распоряжения направлен на оказание господдержки промышленным предприятиям в сложных экономических условиях путем предоставления льготных займов.

Члены правительства также обсудят законопроект о комплексном совершенствовании мер противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий и инициативу о создании дополнительных стимулов для развития микрогенерации, в том числе на основе возобновляемых источников энергии.

Речь зайдет и об образовании правкомиссии по вопросам реализации государственной национальной политики и утверждении ее положения, а также о проекте господдержки федеральных культурных, медицинских, научных госучреждений на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда отдельных категорий работников, определенных президентскими указами.