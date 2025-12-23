Совфед обсудит законы о помощи волонтерам и эксплуатации лифтов

Совет Федерации также рассмотрит закон об изменении порядка подачи деклараций доходов чиновников

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в том числе рассмотрит законы о помощи сохраняющим память о жертвах нацистов волонтерам, изменении порядка подачи деклараций доходов чиновников, а также об эксплуатации лифтов в многоквартирных домах только при условии их технического обслуживания организациями из специализированного реестра.

Согласно документу, Жилищный кодекс РФ необходимо дополнить статьей, по которой лифты и лифтовые шахты в многоквартирных домах разрешено эксплуатировать только при условии их технического обслуживания индивидуальными предпринимателями и юрлицами, включенными в реестр спецорганизаций с правом осуществлять такую деятельность. Организация должна заключить договор с управляющей организацией, товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом или собственниками жилья.

Пакет документов был разработан главой комитета по обороне и безопасности СФ Владимиром Булавиным и группой депутатов Госдумы. Согласно нововведениям, предлагается уйти от ежегодного декларирования доходов госслужащих и законодателей, обязательное декларирование для чиновников сохранится при поступлении на службу, приеме на работу в отдельные организации и при назначении на государственные или муниципальные должности.

Декларации также потребуются при переводе госслужащего из одного органа власти в другой или включении в федеральный кадровый резерв. Обязательное декларирование сохранится и при совершении сделок на сумму, превышающую трехгодовой доход чиновника, его супруги и несовершеннолетних детей.

Закон о помощи волонтерам, которые сохраняют память о жертвах геноцида советского народа, позволит распространить на граждан и организации, участвующие в увековечении памяти жертв геноцида, меры поддержки, предусмотренные действующим законодательством для социально ориентированных НКО и волонтеров.