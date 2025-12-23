В Мехико прошел парад российских Дедов Морозов и Снегурочек

Шествие проходило под звуки российских и советских новогодних песен и заинтересовало местных жителей и туристов

МЕХИКО, 24 декабря. /ТАСС/. Парад российских Дедов Морозов и Снегурочек прошел в центре Мехико в преддверии рождественских и новогодних праздников, сообщает корреспондент ТАСС.

Российские соотечественники и мексиканцы собрались у Дворца изящных искусств, после чего колонна прошла по пешеходной улице Франциско Мадеро до площади Сокало.

Как сообщила в беседе с корреспондентом ТАСС глава молодежной организации соотечественников Мексики "Русактив" Ксения Яхненко, новогоднее шествие состоялось в Мехико во второй раз. "Мексиканцам очень понравился наш парад, они очень позитивно относятся к таким мероприятиям. В этом году желающих принять участие было больше, и мы надеемся, что это шествие станет традиционным", - отметила Яхненко. Шествие проходило под звуки российских и советских новогодних песен и заинтересовало местных жителей и туристов.

Глава "Русактива" отметила, что сама идея зародилась давно. "Изначально реализация новогодней акции была несколько другой: в костюме Деда Мороза и Снегурочки мы раздавали продуктовые наборы в бедных районах города. И всегда мы видели повышенный интерес со стороны мексиканцев к нашим традициям празднования Нового года. Именно поэтому мы решили выйти на оживленные улицы мексиканской столицы, чтобы как можно больше людей могло познакомиться с этим кусочком нашей культуры", - добавила Яхненко.