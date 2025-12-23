В Госдуме рассказали об индексации всех фиксированных выплат к пенсии

Глава комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что с 1 января увеличат все страховые пенсии

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Индексация страховых пенсий с 1 января затронет и стоимость пенсионных баллов, и фиксированные выплаты к пенсии. Об этом рассказал ТАСС глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"С 1 января 2026 года произойдет индексация страховых пенсий на коэффициент 7,6%. И увеличивается размер как пенсионного коэффициента, пенсионного балла, так и фиксированной выплаты. Фиксированная выплата с 1 января 2026 года составит 9,6 тыс. рублей", - сказал Нилов.

В 2025 году размер фиксированной выплаты к страховой пенсии составляет около 8,9 тыс. рублей. В свою очередь, стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента (пенсионного балла) составляет сейчас 145,69 руб. и вырастет в 2026 году до 156,76 рублей.

Нилов напомнил, что отдельные категории пенсионеров "получают повышенную фиксированную выплату, которая у них также будет увеличена". "Например, наши граждане, которые достигли 80-летнего возраста - у них двойная фиксированная выплата. Граждане, которые отработали в сельской местности 30 и более лет, занимались сельским хозяйством, у них также повышенная фиксированная выплата. Соответственно, с 1 января 2026 года у тех, кто получает повышенную фиксированную выплату, она тоже будет проиндексирована", - отметил глава комитета.

Он подчеркнул, что увеличены с 1 января будут все страховые пенсии. "Это касается и работающих, и неработающих пенсионеров", - сказал депутат.

Согласно закону, общий размер страховой пенсии по старости складывается из фиксированной выплаты и умножения количества пенсионных баллов у человека на стоимость одного такого балла.