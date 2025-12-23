Миронов призвал выделить на поддержку молодых ученых не менее 7% ВВП

Председатель партии "Справедливая Россия" также считает, что необходимо запустить для них отдельную программу льготной ипотеки с минимальной ставкой

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Не менее 7% ВВП России должно выделяться на поддержку молодых ученых, в том числе на повышение зарплат и оснащение научных центров аппаратурой. Такое мнение высказал ТАСС председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Президент России Владимир Путин на "Итогах года" 19 декабря заявил, что власти и научные организации должны работать над созданием не только лабораторной базы и возможностей для исследований, но и обеспечить молодые кадры в науке социальными благами: условиями для жизни и достойным уровнем заработной платы. Нужно продолжать постепенную работу по улучшению социальных условий для сохранения молодежи в науке, добавил он.

"Справедливая Россия" настаивает, чтобы на эти цели выделялось не менее 7% ВВП страны. Только тогда можно будет добиться повышения зарплат ученых и оснащения научных центров нужной аппаратурой", - сказал Миронов.

По словам депутата, необходимо запустить для молодых ученых отдельную программу льготной ипотеки с минимальной ставкой. "Чем они хуже программистов, для которых еще с 2022 года действует льготная ипотека?", - сказал парламентарий.

Также необходимо развивать социальную аренду жилья на льготных условиях, предоставлять его на правах соцнайма, а параллельно увеличивать норматив обеспечения жильем, считает депутат. Соответствующий законопроект был внесен партией весной 2025 года, добавил Миронов.