Крупных кибертак во время трансляции "Итогов года" на Rutube не было

При этом на следующий день платформа отразила одну из мощнейших атак в 2025 году, источники которой находились в странах Южной Америки, Африки и Азии, сообщил заместитель гендиректора, глава цифровых активов "Газпром-медиа холдинга" Сергей Косинский

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Крупных хакерских атак на трансляцию "Итогов года" с президентом России Владимиром Путиным на видеохостинге Rutube не было, однако уже на следующий день платформа отразила одну из мощнейших кибератак в 2025 году. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора, глава цифровых активов "Газпром-медиа холдинга" Сергей Косинский.

"Во время трансляции "Итогов года" крупных кибератак не было. Однако 20 декабря в "Газпром-медиа холдинге" зафиксировали и отразили крупную DDoS-атаку на инфраструктуру Rutube. По нашим данным, объем атаки составил 1,5 Тбит/сек, источники находились в странах Южной Америки, Африки и Азии. Благодаря слаженной работе наших специалистов и высокой эффективности систем кибербезопасности все угрозы были своевременно выявлены и устранены", - рассказал он.

Косинский также отметил, что, несмотря на объем инцидента, все сервисы продолжили работать в штатном режиме. Контент на платформах был полностью доступен пользователям, сохранялась высокая скорость загрузки видео, а авторы продолжили работать с видеоконтентом без изменений.

В холдинге рассказали, что, по данным экспертов, мощность кибератак в последние годы редко превышала 1-2 Тбит/с. Для сравнения, одни из крупнейших DDoS-атак в истории на инфраструктуру Google и Amazon Web Services достигали 2,5 Тбит/с и 2,3 Тбит/с соответственно. При этом в 2025 году специалисты отмечают рост как количества, так и масштаба киберинцидентов, мощность которых нередко превышает 2 Тбит/с.