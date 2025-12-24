Мошенники стали похищать паспортные данные под предлогом допуска в военкомат

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Мошенники стали внедрять схему обмана с явкой в военкомат якобы для оцифровки личных данных, в ходе которой похищают паспортные данные и СНИЛС под предлогом оформления пропуска на территорию режимного объекта. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, человеку поступает звонок от неизвестного, который представляется сотрудником военкомата. Он сообщает о необходимости явки для оцифровки личных данных. При этом отмечает, что военкомат является режимным объектом, поэтому для прохода нужны либо повестка, либо пропуск. В то же время псевдоработник военкомата утверждает, что повестку выслать пока не может, а для оформления пропуска нужны личные данные.

Уверенность в изложении аргументов афериста, как правило, убеждает жертву назвать ему серию, номер паспорта, кем он выдан, указать номер СНИЛС. После получения желаемого аферист прерывает разговор.

В МВД советуют не сообщать неизвестным персональные данные по телефону, чтобы не стать жертвой мошенничества, а для получения повесток обращаться в военкомат самостоятельно.