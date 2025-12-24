Средние пенсии в России за два года выросли на 20%

Они составляют 23,5 тыс. рублей, сообщили в Соцфонде

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Средний размер пенсий в Российской Федерации за два года вырос на 20% и, по последним данным, составляет 23 534 рубля. Об этом свидетельствуют данные Соцфонда, которые изучил ТАСС.

Согласно сведениям о среднем размере назначенного пенсионного обеспечения, средний размер пенсии составляет 23 534 рубля. Для работающих пенсионеров эта сумма равна 21 399 рублям, а для неработающих пенсионеров - 24 000 рублей.

По сравнению с 2023 годом (19 625 рублей), наблюдается положительная динамика - рост составил примерно 20%, следует из данных Социального фонда.

Сегодня в стране насчитывается более 40,6 млн пенсионеров, состоящих на учете в системе Соцфонда.