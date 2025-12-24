Минздрав: онковакцину пока будут получать только взрослые пациенты с меланомой

Возможен и другой вариант: использование после хирургического лечения меланомы, сообщил генеральный директор НМИЦ радиологии, главный онколог Андрей Каприн

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Персонализированная мРНК-вакцина "Неоонковак" на первом этапе будет применяться строго в определенных клинических ситуациях, однако использование препарата возможно и для уменьшения рисков рецидива заболевания. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

"На первом этапе мРНК-вакцина будет применяться строго в определенных клинических ситуациях. Речь идет о взрослых пациентах с неоперабельной или метастатической меланомой кожи в комбинации с иммунотерапией. Возможен и другой вариант: использование после хирургического лечения меланомы, когда метастатические очаги удалены, но терапия продолжается для снижения риска рецидива. Во всех случаях речь идет о четких показаниях и строгом контроле безопасности", - сказал он.

Кроме того, Каприн уточнил, что ранее все персонализированные мРНК-вакцины в мире существовали только внутри клинических исследований. Суть таких лекарственных препаратов заключается в использовании индивидуального генетического профиля опухоли. Механизм действия работает так, чтобы "научить" иммунную систему распознавать и уничтожать конкретные опухолевые клетки.

Персонализированная мРНК-вакцина для терапии меланомы "Неоонковак" произведена НМИЦ радиологии Минздрава России и разработана совместно с НИЦЭМ им. Гамалеи и НМИЦ онкологии им. Блохина. Препарат предназначен для лечения взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой.