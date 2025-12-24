"Мошеловка": мошенники используют образ Деда Мороза для обмана

Злоумышленники создают поддельные сайты или размещают объявления об услугах аниматоров, а после внесения предоплаты исчезают, сообщила эксперт платформы Александра Пожарская

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Мошенники стали обманывать россиян с помощью поддельных сайтов и фейковых объявлений, на которых размещены услуги аниматоров в образе Деда Мороза и Снегурочки. Возможны случаи, когда костюмы новогодних персонажей используются для проникновения в квартиру с целью кражи, сообщила ТАСС эксперт проекта Народного фронта "За права заемщиков" и платформы "Мошеловка" Александра Пожарская.

"Описание схемы: злоумышленники создают поддельные сайты или размещают объявления об услугах аниматоров, часто по заниженным ценам. После внесения предоплаты они бесследно исчезают, оставляя детей без праздника. В более опасном сценарии костюмы используются для проникновения в дом с целью кражи ценностей", - сказала Пожарская.

Эксперт отметила, что избежать мошенническую схему поможет проверка агентства, официальный договор и бдительность. "Пользуйтесь услугами только проверенных агентств, заключайте официальный договор. Настораживающим признаком должна быть просьба внести предоплату с большим процентом на карту физического лица", - пояснила она.