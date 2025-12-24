Адвокат Григориади: разъяснения ВС отделят радикалов от любителей истории

Ранее в судебной системе были "странные дела", когда, например, штрафовали за кадры из "Семнадцати мгновений весны" или фото из учебников истории, пояснил эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Благодаря разъяснениям Верховного суда России о нацистской символике суды смогут четко отделять радикалов-пропагандистов от коллекционеров и любителей истории. Об этом ТАСС рассказал адвокат, эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Дмитрий Григориади.

Ранее пленум Верховного суда в подготовленных поправках в постановление "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности" от 2011 года, которые обсуждались на заседании пленума под председательством Игоря Краснова, разъяснил, что уголовная ответственность за пропаганду нацистской или экстремистской символики наступает лишь в случае, если она демонстрируется, изготавливается или продается с целью придать ей привлекательность.

"Ответственность за символику наступает только при наличии цели пропаганды - то есть попытки сделать ее "привлекательной", - сказал собеседник агентства.

Как пояснил Григориади, ранее в судебной системе были "странные дела", когда, например, штрафовали за кадры из "Семнадцати мгновений весны" или фото из учебников истории.

"ВС РФ четко разделил радикалов-пропагандистов и историков, коллекционеров или просто людей, делящихся архивными кадрами. Теперь следствию придется доказывать именно злой умысел и попытку героизации, а не просто факт наличия картинки в соцсетях", - отметил Григориади.