Эксперт Подольская: работа в праздники должна оплачиваться в двойном размере

В трудовом договоре или локальных актах может быть предусмотрена и более высокая оплата труда, отметила представитель Президентской академии

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Работа в новогодние праздники должна оплачиваться как минимум в двойном размере, а в ряде компаний оплата труда может быть даже выше, если это предусмотрено трудовым договором. Об этом сообщила ТАСС эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

"Работа в праздничные дни оплачивается как минимум в двойном размере. Причем в трудовом договоре или локальных актах работодателем может быть предусмотрена и более высокая оплата труда", - сказала Подольская.

Она отметила, что в качестве альтернативы работник может выбрать одинарную оплату за работу в праздничные или выходные дни плюс отгул, который можно либо присоединить к отпуску, либо использовать в другое удобное для работника время в течение года.

Новогодние праздники 2025-2026 годов продлятся 12 дней - с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно.