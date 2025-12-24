Россиян предупредили о рисках диабета для детей при избытке углеводов в праздники

Наибольшую опасность представляет сочетание сложных углеводов с быстрыми, сообщила врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Алла Овсянникова

НОВОСИБИРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Обилие углеводов в новогоднем меню может стать триггером для развития сахарного диабета второго типа у детей и подростков с избыточным весом. Об этом ТАСС рассказала старший научный сотрудник Научно-исследовательского института терапии и профилактической медицины, врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Алла Овсянникова.

"У тех, у кого уже есть избыточный вес и инсулинорезистентность, углеводные нагрузки в зимние праздники могут стать триггером для развития диабета", - сказала она. По ее словам, наибольшую опасность представляет сочетание сложных углеводов (макароны, картофель, хлебобулочные изделия) с быстрыми (сладости, конфеты, мороженое, газированные напитки).

Наиболее уязвимы перед перееданием дети до 12 лет. В этом возрасте они либо копируют пищевое поведение родителей, либо просто не контролируют количество съеденного. "Дети не воспринимают себя критично, что способствует избыточному потреблению фастфуда и набору веса", - отметила Овсянникова. После начала подросткового периода ситуация меняется - дети уже начинают следить за своим рационом и внешностью, добавила эндокринолог.

Овсянникова отметила, что переедание во время праздников не может вызвать диабет второго типа за несколько дней, однако способно ускорить появление первых симптомов у тех, кто уже находится в группе риска. "Для развития диабета любого типа нужны месяцы неправильного образа жизни. Но пищевые эксцессы в праздники могут приблизить момент, когда болезнь себя проявит", - объяснила специалист. Она добавила, что пики обращений по поводу диабета приходятся на послепраздничные дни.

Овсянникова рекомендовала родителям контролировать питание детей в новогодние каникулы и обеспечить им активный отдых. При этом ключевую роль играет личный пример: родители должны сами вести активный образ жизни, ходить на лыжах или кататься коньках, устраивать игры на свежем воздухе.