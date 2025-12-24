В Якутии температура воздуха понизилась до минус 59 градусов

Такой показатель зарегистрировали на пункте наблюдений Делянкир в Оймяконском районе

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 24 декабря. /ТАСС/. Температура минус 59 градусов зарегистрирована утром на пункте наблюдений Делянкир в Оймяконском районе Якутии. Об этом сообщили в Якутском УГМС.

"Пункты наблюдений ФГБУ "Якутское УГМС", зарегистрировавшие температуру воздуха минус 45 градусов и ниже, 24 декабря 2025 года в 09:00 (03:00 мск): <…> минус 59 градусов - Делянкир", - говорится в сообщении.

Чуть выше температура на пункте наблюдений Оймякон, где зарегистрировали температуру минус 56 градусов. Температура минус 52 градусов фиксируется в пунктах Верхоянск, Усть-Мома, Усть-Нера, Батамай, Бердигестях.

В Якутске стоит плотный туман. Температура утром тут составила минус 46 градусов. С 12 декабря ученики 1-5-х классов из-за установившихся морозов остаются на дистанционке.

Оймяконский район известен своими низкими температурами. На право называться самой холодной точкой северного полушария Земли претендуют два населенных пункта Якутии - Верхоянск и Оймякон, где фиксировались температуры ниже минус 67 градусов.