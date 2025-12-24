В Балаклаве установят пушки, которые могли применяться во время Крымской войны
СЕВАСТОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Двухсотлетние пушки, которые, возможно, применялись при обороне Севастополя в годы Крымской войны, установят в международной яхтенной марине в городе Балаклаве, где во время кампании базировались британские части. Исторические артефакты помогут сохранить память о героической истории России и станут одним из экскурсионных объектов, в том числе для иностранных гостей, сообщил ТАСС руководитель севастопольской региональной общественной организации сохранения исторического наследия "Гренадер" Илья Давыдов, курировавший проект.
Орудия были демонтированы в феврале из набережной Балаклавской бухты - они были вмурованы туда около полутора веков. А во вторник орудия после реставрации временно установили у памятника 100-летию окончания Гражданской войны на Юге России. Сначала специалисты осторожно датировали их первой половиной XIX века, то есть до начала Крымской войны 1853-1856 годов. Давыдов пояснил, что подробнее выяснить информацию об орудиях удалось только после демонтажа.
"Первая пушка выпущена в конце XVIII - начале XIX века (типовые орудия выпускались в течение нескольких лет). Вторая - выпущена в 1840-х годах на Александровском пушечном заводе в Карелии. Мы также можем сказать, что обе пушки - морские 12-фунтовые орудия, и пушки именно такого типа стояли и на кораблях, и на бастионах Севастополя", - сказал Давыдов, подтвердив также, что именно эти орудия могли использоваться против сил союзников - армий Британской, Французской, Османской империй и Сардинского королевства.
Он уточнил, что на более поздней пушке даже сохранился номер, и в будущем в архивах, возможно, удастся обнаружить данные о боевом пути орудия.
Давыдов отметил, что Крымская война имеет большое значение не только для России, но и для других участвовавших в ней стран, в том числе для Великобритании (чьи силы располагались около Балаклавской бухты, а в сражении неподалеку погибла значительная часть британской конницы).
"[Размещение такой достопримечательности в месте, куда будут приходить суда с гражданами разных стран], я считаю, замечательное решение: чтобы все могли их осмотреть, чтобы не забывали уроки истории, внимательно относились к нашему и своему прошлому", - подчеркнул собеседник агентства.
Президентский грант
Давыдов добавил, что реставрация орудий проведена на средства Фонда президентских грантов и стала частью проекта по популяризации героев Первой обороны Севастополя "Крымская война. Защитники Севастополя". Также грант покрыл расходы на изготовление исторически достоверных лафетов. Кроме того, были разработаны VR-экскурсии по бастионам времен Крымской войны, создан эффект присутствия, что помогает лучше узнать и понять исторические события.
Собеседник агентства уточнил, что просветительская работа организации продолжается, и пушки теперь также планируется включать в мероприятия.
Крымская война началась осенью 1853 года, а через год вооруженные силы коалиции Франции, Англии, Турции и Сардинии (Италии), обладая большим числом кораблей, блокировали у берегов Крымского полуострова русский флот. 13 сентября 1854 года началась осада Севастополя, которая продолжалась 11 месяцев и унесла жизни более 150 тыс. человек.
Считается, что героическая оборона позволила ускорить окончание войны. При этом яркая кампания оставила след в мировой истории, культуре и искусстве. Кроме того, связанные с Севастополем топонимы появились в странах-участницах - например, Севастопольский бульвар в Париже. А в честь Балаклавы, где произошло разгромное для британской конницы сражение, названы около десятка населенных пунктов по всему свету.
О яхтенной марине
Яхтенную марину создают при координации Минстроя РФ по госпрограмме "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". По контракту предусмотрены реконструкция и строительство причальной инфраструктуры с длиной причалов до 1 941 м, инфраструктуры для обслуживания яхт, создание благоустроенной набережной. Строители планируют обустроить стоянку для 613 судов международного уровня, заправочные станции на воде и локальную очистную систему. По оценкам региональных властей, объем частных инвестиций в инфраструктуру яхтенной марины в Балаклаве минимум втрое превысит вложения государства и составит ориентировочно до 50 млрд рублей.