В Балаклаве установят пушки, которые могли применяться во время Крымской войны

Исторические артефакты станут одним из экскурсионных объектов, сообщил руководитель севастопольской региональной общественной организации сохранения исторического наследия "Гренадер" Илья Давыдов

Балаклавская бухта © Сергей Мальгавко/ ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Двухсотлетние пушки, которые, возможно, применялись при обороне Севастополя в годы Крымской войны, установят в международной яхтенной марине в городе Балаклаве, где во время кампании базировались британские части. Исторические артефакты помогут сохранить память о героической истории России и станут одним из экскурсионных объектов, в том числе для иностранных гостей, сообщил ТАСС руководитель севастопольской региональной общественной организации сохранения исторического наследия "Гренадер" Илья Давыдов, курировавший проект.

Орудия были демонтированы в феврале из набережной Балаклавской бухты - они были вмурованы туда около полутора веков. А во вторник орудия после реставрации временно установили у памятника 100-летию окончания Гражданской войны на Юге России. Сначала специалисты осторожно датировали их первой половиной XIX века, то есть до начала Крымской войны 1853-1856 годов. Давыдов пояснил, что подробнее выяснить информацию об орудиях удалось только после демонтажа.

"Первая пушка выпущена в конце XVIII - начале XIX века (типовые орудия выпускались в течение нескольких лет). Вторая - выпущена в 1840-х годах на Александровском пушечном заводе в Карелии. Мы также можем сказать, что обе пушки - морские 12-фунтовые орудия, и пушки именно такого типа стояли и на кораблях, и на бастионах Севастополя", - сказал Давыдов, подтвердив также, что именно эти орудия могли использоваться против сил союзников - армий Британской, Французской, Османской империй и Сардинского королевства.

Он уточнил, что на более поздней пушке даже сохранился номер, и в будущем в архивах, возможно, удастся обнаружить данные о боевом пути орудия.

Давыдов отметил, что Крымская война имеет большое значение не только для России, но и для других участвовавших в ней стран, в том числе для Великобритании (чьи силы располагались около Балаклавской бухты, а в сражении неподалеку погибла значительная часть британской конницы).

"[Размещение такой достопримечательности в месте, куда будут приходить суда с гражданами разных стран], я считаю, замечательное решение: чтобы все могли их осмотреть, чтобы не забывали уроки истории, внимательно относились к нашему и своему прошлому", - подчеркнул собеседник агентства.

Президентский грант

Давыдов добавил, что реставрация орудий проведена на средства Фонда президентских грантов и стала частью проекта по популяризации героев Первой обороны Севастополя "Крымская война. Защитники Севастополя". Также грант покрыл расходы на изготовление исторически достоверных лафетов. Кроме того, были разработаны VR-экскурсии по бастионам времен Крымской войны, создан эффект присутствия, что помогает лучше узнать и понять исторические события.

Собеседник агентства уточнил, что просветительская работа организации продолжается, и пушки теперь также планируется включать в мероприятия.

Крымская война началась осенью 1853 года, а через год вооруженные силы коалиции Франции, Англии, Турции и Сардинии (Италии), обладая большим числом кораблей, блокировали у берегов Крымского полуострова русский флот. 13 сентября 1854 года началась осада Севастополя, которая продолжалась 11 месяцев и унесла жизни более 150 тыс. человек.

Считается, что героическая оборона позволила ускорить окончание войны. При этом яркая кампания оставила след в мировой истории, культуре и искусстве. Кроме того, связанные с Севастополем топонимы появились в странах-участницах - например, Севастопольский бульвар в Париже. А в честь Балаклавы, где произошло разгромное для британской конницы сражение, названы около десятка населенных пунктов по всему свету.

О яхтенной марине

Яхтенную марину создают при координации Минстроя РФ по госпрограмме "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". По контракту предусмотрены реконструкция и строительство причальной инфраструктуры с длиной причалов до 1 941 м, инфраструктуры для обслуживания яхт, создание благоустроенной набережной. Строители планируют обустроить стоянку для 613 судов международного уровня, заправочные станции на воде и локальную очистную систему. По оценкам региональных властей, объем частных инвестиций в инфраструктуру яхтенной марины в Балаклаве минимум втрое превысит вложения государства и составит ориентировочно до 50 млрд рублей.