В Новосибирске завели дело о мошенничестве при строительстве домов

Потерпевшими признали более 40 человек

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело по факту мошенничества на сумму более 558 млн рублей при строительстве индивидуальных жилых домов возбудили в Новосибирске. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Новосибирской области.

"Следователем 10-го отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории СУ УМВД России по городу Новосибирску возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Установлено, что в период с 19.01.2023 по 25.06.2025 заместитель директора общества с ограниченной ответственностью путем обмана под предлогом строительства индивидуальных жилых домов, создавая видимость исполнения обязательств по строительству домов, похитил денежные средства в сумме более 558 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в прокуратуре, речь идет о компании "Дизайн строительство архитектура", зарегистрированной в 2022 году и работающей в сфере строительства жилых и нежилых зданий. Фигурантом дела выступает заместитель директора по строительству Борис Угроватов. Компания обещала построить поселок ДНТ "Селенга" в новосибирском Академгородке.

По уголовному делу признаны потерпевшими более 40 человек. Организация принятых на себя обязательств по строительству домов не исполнила. Денежные средства потерпевших не возвращены, индивидуальные жилые дома не возведены.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.