Минпросвещения: регионы сами принимают решение об отмене занятий в морозы

В ведомстве отметили, что единый температурный порог для отмены занятий на федеральном уровне не установлен

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Субъекты Российской Федерации вправе самостоятельно принимать решение об отмене занятий в школах при морозах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

"В связи с установившимися в ряде регионов страны аномально низкими температурами для обеспечения безопасности здоровья учащихся приняты решения об отмене очных занятий в школах. Минпросвещения России обращает внимание, что подобные меры принимает администрация образовательной организации с учетом текущей погодной ситуации и региональных и муниципальных рекомендаций", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что единый температурный порог для отмены занятий на федеральном уровне не установлен, так как климатические условия в регионах значительно отличаются. Однако на уровне субъектов Российской Федерации власти устанавливают свои температурные пороги.

"Например, в Пермском крае младшеклассники могут не посещать занятия при температуре минус 25-28 градусов, ученики 1-9-х классов - при температуре минус 28-30 градусов, во всех классах отменяются занятия в очном формате при температуре минус 30 градусов и ниже. В городских школах Республики Мордовия установлены температурные пороги: минус 25 градусов и ниже (1-4-е классы), минус 30 градусов и ниже (1-9-е классы), минус 32 градуса и ниже (1-11-е классы); в сельских школах: минус 24 градуса и ниже (1-4-е классы), минус 28 градусов и ниже (1-9-е классы), минус 30 градусов и ниже (1-11-е классы)", - сказано в сообщении ведомства.

В части регионов Сибири и Дальнего Востока критерии для так называемых актированных дней различаются в зависимости от субъекта, температуры воздуха, силы ветра и возраста детей. При этом школы обычно продолжают работать, а окончательное решение о посещении образовательного учреждения остается за родителями. В таких случаях пропуск считается уважительной причиной.

В других регионах

В Омской области при температуре воздуха ниже минус 30 градусов рекомендуется освободить от занятий младшеклассников, при температуре воздуха ниже минус 32 градусов - обучающихся с 5-го по 9-й класс, а при температуре воздуха ниже минус 35 градусов - старшеклассников. При этом школы работают в обычном режиме, а подвоз детей может быть скорректирован исходя из погодных и дорожных условий. В Республике Коми актированные дни устанавливаются муниципальными властями для разных возрастных групп. В Алтайском крае в случае неблагоприятных метеоусловий родитель вправе оставить ребенка дома, предупредив об этом классного руководителя. В Республике Хакасия при температуре минус 30 градусов и ниже ученики 1-4-х классов могут остаться дома, при минус 35 градусах и ниже школьники 1-9-х классов тоже могут пропустить занятия, при минус 40 градусах и ниже дома остаются учащиеся с 1-го по 11-й класс. В Республике Саха (Якутия) решения об организации учебного процесса в период морозов принимаются на уровне муниципалитетов. В Якутске актированные дни объявляются для 1-5-х классов при температуре от минус 45 градусов, для 1-8-х классов - от минус 48 градусов, для 1-11-х классов - от минус 50 градусов. В Магаданской области свободное посещение для 1-4-х классов разрешено уже при ветре от 15 м/с со снегопадом или при морозе ниже минус 45 градусов. Для 5-8-х и 9-11-х классов пороговые значения температуры и ветра выше. Старшеклассники не посещают школу при температуре ниже минус 50 градусов или ветре от 25 м/с.

В Приморском крае решения о формате обучения принимаются на уровне муниципалитетов и образовательных организаций. В большинстве случаев при сильных морозах вводится свободное посещение. В Ямало-Ненецком автономном округе уроки в школах не отменяются даже в сильные морозы. Решение о посещении занятий принимают родители, основываясь на утвержденных температурных режимах, при которых нахождение детей на улице считается небезопасным. Для детей, оставшихся дома, обучение организуется в дистанционном формате.

В Челябинской области (Уральский федеральный округ) нормативы отмены занятий зависят от температуры, силы ветра и возраста учащихся. Для начальной школы критической отметкой является минус 25 градусов, для учащихся 5-7-х классов - минус 28-29 градусов в штиль, для 8-9-х классов - минус 30 градусов и ниже без ветра, старшеклассники не посещают занятия в безветренную погоду, если температура опускается ниже минус 31 градуса.

При этом в регионах Центрального федерального округа климатические условия в зимний период схожи, что позволяет применять в целом единые подходы к организации посещаемости образовательных учреждений. На Юге России и в Северо-Кавказском федеральном округе ввиду мягких температурных условий принятия специальных нормативных документов не требуется. Так, к примеру, в Ставропольском крае решение об отмене занятий при низких температурах, в том числе при сильном ветре, принимает образовательное учреждение на основании рекомендаций, принятых муниципальными властями в соответствии с предупреждениями о неблагоприятных погодных условиях.