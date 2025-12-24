Танкисты провели новогодний утренник для детей в ДНР

Бойцы помогли детям изготовить елочные игрушки и провели мастер-класс по вязанию узлов мешков с подарками Деда Мороза

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие танкового полка Центральной группировки войск организовали новогодний утренник для детей одного из социально-реабилитационных центров в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие 80-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" между выполнением боевых задач организовали и приняли участие в проведении новогоднего утренника для воспитанников подшефного социально-реабилитационного центра в Донецкой Народной Республике", - говорится в сообщении.

Военнослужащие помогли детям изготовить елочные игрушки и открытки, а также провели мастер-класс по вязанию узлов мешков с подарками Деда Мороза. "Воспитанники центра пели песни, играли в игры, отвечали на вопросы новогодней викторины и получали подарки. Главными гостями праздника стали Дед Мороз и Снегурочка, а помогали создавать новогоднее настроение детям военнослужащие, переодетые в костюмы", - добавили в ведомстве.