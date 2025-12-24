В ДНР намерены ежегодно закупать порядка 160 автобусов до 2030 года

Закупки запланировали по программе развития общественного транспорта республики

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 24 декабря. /ТАСС/. Программа развития общественного транспорта ДНР включила ежегодную закупку порядка 160 автобусов в ближайшие пять лет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минтранса.

"Плановыми мероприятиями предусмотрена закупка и поставка порядка 160 автобусов различного класса ежегодно с 2026 по 2030 годы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что закупки запланированы программой развития общественного транспорта республики в рамках федеральных программ. Ожидается, что к 2030 году в городах и агломерациях доля общественного транспорта с нормативным сроком эксплуатации вырастет не менее чем до 85%.

В середине декабря глава ДНР Денис Пушилин сообщил о поступлении первой партии пассажирских автобусов по льготному лизингу в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".