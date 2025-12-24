В Rambler&Co рассказали о росте роли ИИ в выборе контента россиянами

В исследовании холдинга говорится, что такая тенденция появилась на фоне общего изменения медиапривычек

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Возросшая роль искусственного интеллекта (ИИ) как помощника в выборе контента стала одним из самых ярких трендов года: 59% пользователей считают полезным потребление новостей с помощью ИИ-сервисов, говорится в исследовании холдинга Rambler&Co, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Тренд на избирательность подтверждает и повышение интереса к ИИ как помощнику в выборе контента. 59% пользователей считают полезным для себя потребление новостей с помощью ИИ (суммаризация, дайджесты)", - говорится в материалах компании.

Аналитики отмечают, что это произошло на фоне общего изменения медиапривычек. Просмотры материалов о науке и технологиях на медиаресурсах выросли на 60%, а контента о заботе о себе - на 69%, показало ежегодное исследование. Интерес к политической повестке, напротив, продолжил снижаться.

"Разнообразие новостных интересов при потреблении контента с помощью ИИ указывает, что есть запрос на более персонализированные подборки, а не только на универсальную картину дня", - рассказал CDO медиахолдинга Rambler&Co Александр Киселев.

Наиболее востребованы у аудитории, доверяющей ИИ, персонализированные подборки новостей об общественных и социальных темах (35%), политике (26%) и здоровье (17%).

Параллельный анализ поисковых запросов выявил стабильно высокий интерес к курсу валют, изменениям МРОТ и пенсионным выплатам. При этом абсолютным лидером года стал бытовой запрос "какой сегодня праздник?". Также пользователи активно искали значение новых слов, таких как "свага".