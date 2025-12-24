Суд в Воронеже начнет рассмотрение дела о клевете на депутата Госдумы Маркова

ВОРОНЕЖ, 24 декабря. /ТАСС/. Предварительное слушание по уголовному делу в отношении журналиста Александра Пирогова, обвиняемого в клевете в отношении депутата Госдумы РФ Андрея Маркова, состоится 24 декабря в Центральном районном суде Воронежа. Как следует из материалов, которые есть в распоряжении ТАСС, правонарушение связано с личными неприязненными отношениями.

"24.12.2025 <...> Назначено предварительное слушание", - указано в карточке дела.

Журналиста обвиняют по ч. 5 ст. 128.1 УК РФ (клевета, соединенная с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления). Согласно обвинительному заключению, умысел оклеветать депутата связан с личными неприязненными отношениями, возникшими к Маркову у Пирогова. "Это якобы и экстремистская деятельность, это и организация протестов, это коррупция, это использование служебного положения, это давление на суд, давление на правоохранительные органы", - рассказал агентству Марков.

Он отметил, что заявление в правоохранительные органы подавал не в отношении лично Пирогова, а в связи с целой серией статей, которые публиковались в двух региональных изданиях. Следствием было установлено, что автором статей, в которых содержатся самые серьезные допущения, является Пирогов. Журналист сообщил ТАСС, что отвергает свое авторство в отношении самого первого из перечисленных в обвинительном заключении материалов, текст подписан псевдонимом, которым он никогда не пользовался. Также, по его мнению, некоторые суждения в текстах носят оценочный, полемический характер.